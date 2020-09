Il batterio nell'ospedale di Verona e la morte di 4 neonati

"È stata un’agonia, finché alla fine si era capito che Alice non sarebbe più stata con noi. Ce la siamo goduta a casa. Ci siamo presi cura di lei fino al 16 agosto. Dalla sera prima abbiamo capito che Alice se ne sarebbe andata". Perché una mamma lo capisce quando sta per succedere. La voce di Elisa si rompe, quando ricorda quel 16 agosto, il giorno in cui la sua piccola Alice, la bimba che aveva dato alla luce pochi mesi prima, il 4 marzo, muore fra le sue braccia. Gli occhi scuri, si gonfiano di lacrime, che lei cerca di rimandare indietro, scusandosi per non riuscire a tenere per sé il dolore che il pensiero di quell’ultimo abbraccio con la sua bambina, le restituisce ogni volta che ne parla. Alice è l’ultima vittima dell’infezione provocata da citrobacter koseri scoppiata all’interno del reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale della Mamma e del Bambino di Verona.

Il citrobacter koseri è un batterio rarissimo. Neppure l’Iss, l’Istituto Superiore di Sanità, è in possesso dei dati sul numero di infezioni. Se si effettua una ricerca sulla pagina ufficiale del sito non si riesce a trovare alcuna indicazione in merito. Colpisce soprattutto le vie urinarie, ma quando a essere colpito è il cervello, può provocare lesioni gravissime, fino a portare alla morte. Prima di Alice, altri tre neonati erano morti, nel giro di due anni: Leonardo nel 2018, Nina, a fine 2019, Tommaso a marzo di quest’anno. Ci sono bimbi che hanno sviluppato gravi disabilità, dopo essere entrati in contatto col citrobacter. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Commissione regionale istituita dal Governatore veneto Luca Zaia per fare luce su quello che è accaduto in quei reparti, sono 96 i bimbi infettati. Oltre ai 4 che sono stati uccisi dal batterio, altri 9 sono rimasti celebrolesi, mentre la maggior parte ha subito conseguenze molto più lievi. Quel che sembra certo è che sono tutti entrati in contatto col batterio nel luogo in cui dovevano essere più protetti, la terapia intensiva neonatale, dove vengono portati, fra gli altri, i prematuri. Come Alice: nata “settimina”, viene trasferita la notte stessa in quel reparto.

Il racconto della mamma di Alice

"Avevano fatto i tamponi ed era negativa. Era piccolina, ma sana", spiega Elisa. Alice inizia a manifestare i primi sintomi che qualcosa non andava pochi giorni dopo il trasferimento. Continua a peggiorare finché non sono costretti a intubarla. Passano altri giorni, poi arriva il verdetto: la bimba ha contratto una forma gravissima di meningite da citrobacter koseri. Per Elisa e Simone, papà di Alice, è l’inizio dell’incubo. “Chiedo cosa succederà alla mia bambina? Rimane con me, sarà disabile, potrà parlare, potrà camminare? Voglio capire, da mamma, cosa ci aspetta. Mi dicono: non si può sapere, potrebbe non riuscire a camminare, non parlare, non riuscire a fare entrambe le cose. Sarà il futuro che ce lo dirà”.

Elisa se ne rende conto solo molti mesi dopo, quando parla con Francesca, mamma di una bimba nata prematura nell’aprile del 2019, in quello stesso ospedale, e morta nell’ottobre dello stesso anno.

"Non si distinguevano più emisfero destro e sinistro – mi racconta Francesca, quando la incontro - Nina respirava e le batteva il cuore, ma per il resto non c'era più nulla. Non c’era un parenchima, nulla. Era rimasto solo il tronco encefalico, nient’altro".

Il quadro clinico di queste bambine è compromesso. Le risonanze magnetiche non lasciano spazio a dubbi.

L’equipe medica, stando alle testimonianze delle mamme, è molto vaga. Le mamme chiedono con insistenza se quel batterio avesse colpito altri bambini.

"Mi dicevano che no, non c’erano stati altri casi. Forse uno – racconta Elisa – Poi, parlando con le altre mamme nella stanza del tiralatte, scopro che c'erano altri bambini che erano stati contaminati, anche se con danni molto meno gravi. Erano lì da mesi, nella stessa terapia intensiva, che è un grande stanzone. Chi da ottobre, chi da novembre. Allora mi chiedo: se non volevano chiuderla, perché quei bambini non sono stati isolati? Perché hanno messo Alice, che era nata in un altro ospedale, nella stessa stanza?"

Da parte della direzione sanitaria, per ora, c’è molto riserbo. "È un germe sconosciuto, che generalmente non provoca gravi conseguenze – spiega il Professor Massimo Franchi, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’Ospedale della Mamma e del Bambino di Verona – In questo caso parliamo di bambini prematuri, che sono molto fragili, che sono sottoposti a manovre continue. Quello che si è sviluppato qui è, a mio avviso, il più grande cluster che sia mai stato registrato".