Migranti, Lamorgese: “Barchini? Non possiamo affondarli”

Il ministro dell'Interno, intervenendo al Forum Ambrosetti, ha replicato alle accuse di non aver bloccato gli sbarchi autonomi: “Non possiamo certo bloccare i barchini affondandoli. Non devono partire". La replica di Musumeci: “Ci hanno preso per criminali? Anche oggi la titolare del Viminale ha perso l'occasione di dire una cosa semplice: hanno sottovalutato enormemente il rischio sanitario connesso alle migrazioni”

"Una delle accuse che ci rivolgono è che non abbiamo bloccato gli sbarchi autonomi. Ma non possiamo certo bloccare i barchini affondandoli. Non devono partire". Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo al Forum Ambrosetti, ha affrontato il tema migranti. Tra i dati emersi durante l’evento è stato ricordato che tra luglio e agosto oltre 12mila migranti sono arrivati via mare in Italia, in stragrande maggioranza autonomamente su barchini provenienti dalla Tunisia. Il ministro tiene a puntualizzare che l'apporto delle navi umanitarie all'aumento degli arrivi estivi - sempre al centro di polemiche politiche - è stato minimo. "Negli ultimi due mesi - ha detto - tutti i migranti sono arrivati con sbarchi autonomi, l'unico arrivo con una nave Ong (la Sea Watch 4 a Palermo, ndr.) è avvenuto la scorsa settimana ed ha riguardato 350 persone". La strategia del Viminale è stata quella di lavorare con I Paesi di provenienza per impedire le partenze.

I viaggi di Lamorgese in Tunisia leggi anche Migranti, via libera del Cdm al decreto Lampedusa "Tra luglio ed agosto - ha sottolineato Lamorgese - sono stata due volte in Tunisia, l'ultima con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e due commissari europei. Noi - ha proseguito - ci stiamo muovendo per aiutare quel Paese, per sostenere ed accrescere la sua capacità di gestione dell'amministrazione pubblica e dei flussi migratori. Abbiamo parlato con il presidente della Repubblica e con il presidente del Consiglio incaricato ed abbiamo avuto tutte le rassicurazioni, hanno bloccato le partenze da Sfax, che era il principale porto utilizzato dai trafficanti; ora hanno trovato altri porti, ma noi abbiamo fatto tutti gli interventi del caso". La battaglia in Europa L'altra porta a cui l'Italia continua a bussare è quella di Bruxelles. "Nel Patto europeo per le migrazioni che sarà presentato a breve - ha auspicato il ministro - si dovrebbe assolutamente stabilire il principio dei ricollocamenti obbligatori e non facoltativi. I Paesi Visegrad non vogliono e noi abbiamo proposto che ci siano sanzioni economiche per chi non partecipa ai ricollocamenti". Lamorgese ha infine difeso il modello italiano di sicurezza, tema che - a suo parere - dovrebbe restare fuori dalle polemiche politiche. "La sicurezza - ha osservato - si persegue costruendo con tenacia, giorno dopo giorno, solide reti fondate sulla condivisione di obiettivi e interessi, non certo erigendo muri che non saranno mai abbastanza alti per proteggerci".