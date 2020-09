Migranti, via libera del Cdm al decreto Lampedusa

Il provvedimento mette in campo da qui a fine anno una serie di agevolazioni fiscali per gli abitanti dell'isola siciliana

Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, al decreto Lampedusa. Il provvedimento, annunciato il 2 settembre dal premier Giuseppe Conte, mette in campo da qui a fine anno una serie di agevolazioni fiscali per gli abitanti dell'isola siciliana.