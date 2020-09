Batterio killer a Verona, minacce morte social a medici e infermieri

L'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Verona stigmatizza questo clima di violenza verbale nei confronti degli operatori della Sanità. "Siamo vicini alle famiglie dei bambini vittime del citrobacter e faremo tutto il possibile, per quanto è nelle nostre competenze, perché venga fatta luce sulla vicenda" ha chiarito il presidente dell'Ordine, Carlo Rugiu. "Anche noi, come i genitori dei piccoli, chiediamo giustizia - ha aggiunto -. Motivo per cui confermiamo la nostra fiducia nella Magistratura e condanniamo, invece, il giustizialismo". Il clima, pericoloso, da "caccia alle streghe" rischia di condizionare in negativo il delicato lavoro dei medici dell'Azienda Ospedaliera e della Sanità veronese in generale" ha concluso Rugiu.

Esposto in Procura per le minacce di morte ai medici

Il sindacato dei medici ospedalieri Anaoo Assomed dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona ha deciso di depositare un esposto alla Procura della Repubblica per le minacce sui social a medici e infermieri coinvolti nella vicenda del batterio killer. L'esposto è firmato dal segretario Aziendale, Flavio Guerrazzi e dal vicesegretario Regionale, Andrea Rossi. 'Con il deposito dell'esposto - viene spiegato in una nota - Anaoo Assomed vuole denunciare la gravità delle intimidazioni, degli insulti e delle minacce di morte nei confronti dei medici della terapia intensiva pediatrica e neonatale comparse sul social network in questi giorni, aggravate da un'attività di volantinaggio non autorizzato all'interno dell'Azienda Ospedaliera, ritenendoli gravemente lesivi per la professione medica e per tutti i medici che vi operano.