1/15 ©Fotogramma

Giornata di emozioni e contestazioni per Giuseppe Conte. Il premier è tornato sul luogo del sisma dove si era già recato all'inizio del suo mandato. Tra l'attacco di una donna e le tante sedie vuote per protesta nell'area destinata ai familiari delle vittime del terremoto, questa nuova visita non è stata tra le più facili per il premier

Terremoto centro Italia, dopo 4 anni la ricostruzione è ancora ferma