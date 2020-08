9/15 ©Ansa

Per la ricostruzione pubblica solo 200 milioni sono stati erogati dei 2,1 miliardi di euro impegnati: finora sono stati individuati e finanziati per il ripristino 1.405 opere pubbliche (tra cui 250 scuole, 942 chiese). In 4 anni ultimati 86 lavori su opere pubbliche e 85 sono in corso