1/12

Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute del 23 agosto, in Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 259.345. Le vittime, in totale, sono 35.437, con 7 decessi nelle ultime 24 ore. Sono 1.210 i nuovi positivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 69, cinque in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi (+47)

Coronavirus, gli aggiornamenti live del 23 agosto