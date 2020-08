5/12

Ha iniziato a lavorare a questo progetto circa un anno fa: “Recentemente ho perso mio zio e mio padre per delle patologie tumorali possibilmente riconducibili all'inquinamento. Ho iniziato a cercare articoli, dati e a leggere i rapporti sulle eco-mafie nel Nord Italia scoprendo che Brescia detiene diversi record per quanto riguarda la contaminazione di suolo, acqua e aria”. In foto Stefania durante una sessione di bellezza gratuita: “Alcuni saloni di bellezza promuovono l'iniziativa di non far pagare le donne che combattono il cancro”