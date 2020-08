Coronavirus Emilia Romagna, tampone per chi rientra da alcuni Paesi

Protocollo per le badanti

approfondimento

All'interno dell'ordinanza, ci sarà anche il protocollo sulle badanti provenienti dall'estero, tema su cui la Regione si è confrontata con i sindacati. I dettagli verranno resi noti contestualmente alla firma dell'atto. "In tempi molto rapidi, visto l'aumento e la natura dei contagi sul nostro territorio, siamo arrivati a prevedere nuove disposizioni per chi rientra dall'estero, e non solo per motivi di lavoro - ha sottolineato l'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini -. La situazione è sotto controllo, ma bisogna assolutamente arginare nuovi casi. È una

questione di salute pubblica”.