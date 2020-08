1/15 ©Getty

Ogni anno perdiamo, in media, 38 ore fermi in coda nelle nostre automobili, uno dei numeri più elevati d'Europa. A sottolinearlo, mentre è in corso un week end di intenso traffico sulle strade italiane in vista delle vacanze, la Cgia di Mestre, che evidenzia come anche nel resto dell'anno le cose non vadano bene, in particolar modo nelle ore di punta delle giornate feriali

