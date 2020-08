Autostrade, secondo weekend di agosto con traffico da bollino nero

Secondo un'analisi di Coldiretti 4 italiani su 10 partiranno per le vacanze tra il 7 e 9 agosto. Le mete preferite sono mare e piccoli borghi. Boom delle seconde case o appartamenti in affitto

Primo fine settimana da bollino nero sulle strade d'Italia. Gli italiani hanno rimandato il più possibile la partenza per le vacanze a causa dell'emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE), ma nel secondo weekend di agosto sono pronti a fare i bagagli e a mettersi in viaggio per qualche giorno di ferie dal sapore tutto italiano. Lo conferma anche un'indagine Coldiretti/Ixè, dove si evidenzia che tra il 7 e il 9 agosto si prevedono i maggiori volumi di traffico, con un bollino nero per la mattina di sabato 8 agosto.

21,1 milioni gli italiani in vacanza ad agosto approfondimento Turismo, città d’arte vuote: da Venezia a Torino, chi è più in crisi La pandemia ha accentuato la tendenza a concentrare le vacanze nel mese di agosto che, con ben 21,1 milioni di italiani che lo hanno scelto, è il più gettonato dell’estate ma anche, sottolinea Coldiretti, quello che fa segnare il calo minore (-11%) delle presenze dopo i crolli di giugno (-54%) e luglio (-23%). Il mare è sempre in cima alle mete preferite, seguito da montagna e piccoli borghi. In calo invece il numero di turisti previsti nelle città d'arte.

Vincono seconde case e campeggi vedi anche Vacanze Italia, spiagge ancora in crisi: folla solo nei weekend. FOTO La maggioranza degli italiani si metterà in viaggio verso le seconde case o in quelle di parenti e amici o in affitto, ma nella classifica delle preferenze ci sono anche i campeggi, che superano i pernottamenti negli alberghi. Segnali positivi nonostante le difficoltà ci sono – continua la Coldiretti – per le oltre 24mila aziende agrituristiche italiane, i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza perché magari si trovano in zone lontane dai grandi centri abitati e sono fornite di grandi spazi all'aperto.