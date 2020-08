Le previsioni meteo del weekend dall'8 al 9 agosto

Sabato l'anticiclone tornato sull'Italia la farà da padrone al Nord e al Centro, con tanto sole, ma al Sud gli ultimi residui del vortice ciclonico porteranno acquazzoni specie in bassa Campania e Calabria. Domenica, invece, clima decisamente estivo con le temperature in aumento in tutta la Penisola

Nel weekend la stabilità portata dal ritorno dell’anticiclone dopo la fase di maltempo verrà confermata, ma in alcune zone del Paese, soprattutto al Sud potranno ripresentarsi rovesci e temporali tra sabato e domenica. Al Nord l’alta pressione continuerà a farla da padrone con sole e temperature in aumento. Situazione analoga al Centro, con le massime che raggiungeranno anche i 35 gradi. Il bel tempo si estenderà anche al Sud nella giornata di domenica, salvo qualche residuo fenomeno sulla Calabria (LE PREVISIONI).

Le previsioni di sabato 8 agosto approfondimento Luglio 2020 è il terzo più caldo mai registrato a livello globale Sabato 8 agosto, l'alta pressione sarà sempre più protagonista al Nord e al Centro, con condizioni meteo decisamente estive: tanto sole e temperature diffusamente oltre i 30 gradi durante il pomeriggio. Nel pomeriggio , comunque, possibilità di qualche improvviso acquazzone sui settori alpini lombardi e del Trentino Alto Adige. Così non sarà però al Sud: il vortice ciclonico arrivato in settimana sull'Italia farà sentire i suoi ultimi effetti con alcuni acquazzoni, specie su bassa Campania, Calabria tirrenica in estensione e poi anche alle coste messinesi. I venti saranno ancora piuttosto forti dai quadranti settentrionali. Temperature con valori massimi fino a 32 gradi a Milano, 33 a Torino. Le punte più alte a Firenze e a Roma, dove si toccheranno i 36 gradi. Al Sud punte massime fino a 32 gradi a Napoli, 30 gradi a Palermo.