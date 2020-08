Coronavirus Belgio, comitato scientifico: “Partita la seconda ondata”

Il Covid-19 continua a far preoccupare l'Europa. Ora tocca al Belgio, che sta vedendo aumentare di giorno in giorno il numero dei contagi. "E' chiaro che è arrivata la seconda ondata di coronavirus (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE). Il numero di infezioni è in crescita e non è un piccolo aumento" Così Steven Van Gucht, presidente del comitato scientifico sul coronavirus dell'Istituto di sanità, secondo quanto riportano gli online dei quotidiani belgi. "Non sappiamo quanto durerà e quanto saliranno le curve - aggiunge Van Gucht - tuttavia questa seconda ondata potrebbe non avere conseguenze drammatiche. Le misure messi in atto dal Consiglio di Sicurezza Nazionale possono funzionare".