Coronavirus, il bollettino del 30 luglio

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 247.158. Le vittime, in totale, sono 35.132, con 3 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 6). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 386 casi (ieri +289), con il dato più alto dal 5 giugno. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ).

Guariti e terapia intensiva

I guariti nelle ultime 24 ore sono 738, per un totale di 199.796. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 47, cioè 9 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 748 (+ 17 rispetto al giorno precedente). Sono invece 11.435 le persone in isolamento domiciliare (-412). I tamponi sono al momento 6.752.169, in aumento di 61.858 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 4.031.981, al netto di quanti tamponi abbiano fatto (I CONTAGI NEL MONDO - DISTANZIAMENTO SOCIALE: LE IDEE PIÙ ORIGINALI).