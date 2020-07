Meteo, ondata di caldo africano in arrivo sull'Italia: le previsioni

Afa in Val Padana e temperature in salita nei prossimi giorni, oltre i 40 gradi al Sud. Per domani è atteso qualche temporale sull’arco alpino, ma sarà sole prevalente su tutto il Paese. Temperature in aumento con massime che andranno dai 31 ai 37 gradi. Venti deboli e mari poco mossi

Questa settimana dovremo dimenticare la fresca estate a cui ci eravamo quasi abituati. Arriva l’afa in Val Padana e nel giro di qualche giorno le temperature raggiungeranno picchi che supereranno i 40 gradi al Sud, condizioni di caldo estremo che andranno avanti per tutta la settimana. Per domani, 28 luglio, è atteso qualche temporale sull’arco alpino, ma sarà sole prevalente su tutto il Paese. Temperature in aumento con massime che andranno dai 31 ai 37 gradi. Venti deboli e mari poco mossi (LE PREVISIONI).