Coronavirus, nel Pesarese sette migranti fuggono dalla quarantena

Ennesima fuga da un centro di accoglienza da parte di alcuni migranti, che hanno così violato il protocollo di prevenzione dettato dall’emergenza Covid-19. Sette tunisini non hanno infatti rispettato la quarantena e hanno abbandonato la città di Cartoceto, in provincia di Pesaro-Urbino, dove vivevano all'interno di una struttura gestita da un'associazione, "Incontri per la democrazia”, che si occupa dell'accoglienza. Lo fanno sapere il sindaco Enrico Rossi e il segretario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SUL CONTAGIO - LO SPECIALE).