Capri, troppa folla in piazzetta. Sindaco chiede rispetto delle regole

Appello del sindaco contro l'assalto degli habitué della movida

Nella richiesta di un maggior numero di agenti in servizio - ha spiegato il sindaco Lembo - c'è la necessità di monitorare meglio la situazione, tenendo sotto controllo non solo gli sbarchi dei turisti nella zona del porto, ma anche le stradine del centro storico, in particolare la celebre piazzetta e le piccole vie laterali. Il cuore di Capri, infatti, durante questo fine settimana è stato preso d'assalto dagli habitué della movida, creando assembramenti non compatibili con le norme anti-Covid.