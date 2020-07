Coronavirus, figlio imprenditore veneto ricoverato: “Ha sbagliato"

Il 64enne paziente zero del nuovo focolaio post lockdown, denunciato dal governatore Luca Zaia, è in terapia intensiva all’ospedale di Vicenza. “Non so come possa essersi comportato in questo modo” sono le parole del figlio, amministratore di una delle aziende di famiglia

“Non so come mio padre possa essersi comportato in questo modo”. Con queste parole il figlio dell’imprenditore veneto considerato il paziente zero che ha causato un nuovo focolaio nella regione , ha commentato l’atteggiamento del genitore parlando con La Repubblica. “Proprio lui che aveva adeguato tutte le sue aziende contro il rischio Covid”, ha aggiunto ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ).

Il caso in Veneto

Il 64enne imprenditore vicentino, appena riaperte le frontiere con l'estero, è partito per un viaggio di lavoro in Serbia entrando in contatto con un 70enne, poi risultato positivo. Tornato in Italia, ha iniziato ad avvertire i primi sintomi della malattia ma ha continuato a lavorare e a spostarsi sul territorio prima di sottoporsi al tampone. L’uomo avrebbe partecipato anche a un funerale e a una festa. Risultato positivo, inizialmente ha rifiutato il ricovero. Per convincerlo a tornare in ospedale è dovuto intervenire il sindaco del suo paese. A causa dei suoi movimenti e contatti con altre persone avrebbe causato un nuovo focolaio in Veneto che, attualmente, ha fatto registrare 5 nuovi positivi, 89 persone in isolamento, mentre si attendono i risultati di altri tamponi fatti a coloro che hanno viaggiato o avuto incontri con l’imprenditore. Sulla vicenda è intervenuto anche il governatore Luca Zaia che ha segnalato il caso in Procura e chiesto al Governo di intervenire per inasprire le pene di chi ha comportamento che mettono “a repentaglio in maniera molto seria la salute”.