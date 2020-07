Trentino, ventenne muore facendo parkour sul tetto di un treno

Il suo corpo è stato ritrovato privo di vita la mattina del 3 luglio, in Valsugana, sul tetto di un treno della linea Trento-Primolano. Il giovane di 20 anni, di origine rumena, sarebbe morto secondo le prime ricostruzioni per un trauma cranico riportato facendo parkour, la disciplina estrema che consiste nel tentare di superare ostacoli con salti in velocità.

Il corpo scoperto dal capotreno

A scoprire il corpo senza vita del giovane è stato il capotreno all'arrivo del convoglio a Primolano (Vicenza). Pare che il giovane non fosse nuovo a questo tipo di disciplina estrema e che in passato abbia tentato di salire sul tetto dei treni in corsa. Sull’incidente indagano i carabinieri di Borgo e la polizia ferroviaria di Castelfranco Veneto.