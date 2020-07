Caso Regeni, Fico: "L'Egitto ha dato un cazzotto all'Italia"

Duro commento del presidente della Camera: "L'incontro fra le procure di Roma e Il Cairo è andato malissimo. Serve dare una risposta veloce". Conte: "Seguo la vicenda con la massima attenzione". Intanto l'indagine sul rapimento e la morte del ricercatore va avanti. Ed è una corsa contro il tempo perché entro il prossimo autunno il pm Sergio Colaiocco, titolare del fascicolo, dovrà chiudere il procedimento.

Il presidente della Camera Roberto Fico ha commentato duramente il vertice tra i magistrati della procura di Roma e quelli egiziani avvenuto il primo luglio per discutere sul caso di Giulio Regeni (LEGGI CHI ERA). "L'incontro è andato malissimo” ha sottolineato, “l'Egitto ha dato un vero e proprio cazzotto in faccia all'Italia, a tutti gli italiani, al nostro Stato. Bisogna dare una risposta risoluta e veloce". La critica di Fico fa da eco alle parole della famiglia del ricercatore italiano - trovato morto al Cairo nel febbraio del 2016 - che aveva definito un “fallimento” il vertice e aveva chiesto al governo di "richiamare l’ambasciatore in Egitto”.

Fico: "Il caso Regeni deve appartenere a tutta l'Europa" "Rinnovo la mia vicinanza come quella di tutte le istituzioni alla famiglia Regeni. Ma voglio dire a tutti che la questione non appartiene solo alla famiglia, appartiene a tutta l'Italia: è una questione di Stato". Il caso del ricercatore, ha aggiunto Fico, "deve appartenere a tutta l'Europa. Dobbiamo fare un lavoro forte e sostanziale tramite i governi e i parlamenti europei per creare una rete che possa risolvere il caso di Giulio in Egitto" (LEGGI LE TAPPE DELLA VICENDA).

Conte: "Seguiamo la questione con la massima attenzione" A commentare l'incontro tra i magistrati italiani ed egiziani è intervenuto anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sottolineando che il caso "è una questione che seguiamo con la massima attenzione, non rimaniamo affatto indifferenti, ora acquisirò anche maggiori informazioni" ma precisando come "da un incontro non è che ne deriva automaticamente un riposizionamento dell'Italia: non è che c'è un'automatica e biunivoca corrispondenza tra procura della Repubblica e Palazzo Chigi".



Il Cairo assicura: "La procura egiziana vuole la verità" approfondimento Genova avrà una via intitolata a Giulio Regeni Il vertice avvenuto tra le procure non ha portato però a sostanziali cambiamenti, anzi ha confermato uno stallo. Il procuratore generale egiziano "ha assicurato che, sulla base del principio di reciprocità, le richieste avanzate dalla procura di Roma sono allo studio per la formulazione delle relative risposte alla luce della legislazione egiziana vigente". Sul punto il procuratore di Roma, Michele Prestipino, ha "insistito sulla necessità di avere riscontro concreto, in tempi brevi, alla rogatoria avanzata nell'aprile del 2019 e in particolare in ordine all'elezione di domicilio degli indagati, alla presenza e alle dichiarazioni rese da uno degli indagati in Kenya nell'agosto del 2017". Il vertice si è concluso senza che venisse fissato, fin da ora, un nuovo appuntamento tra i magistrati. Dal Cairo assicurano che "la procura di Roma toccherà con mano la trasparenza della squadra di inquirenti egiziani e il desiderio di giungere alla verità nel prossimo periodo".