Scuola, allarme Cisl: "A settembre previste 85mila cattedre vacanti"

Secondo i dati forniti da Cisl scuola sono 85.150 le cattedre vacanti per il nuovo anno scolastico, che si aprirà seguendo le nuove linee guida indicate dal Governo per l'emergenza Coronavirus. "Non si può procedere solo per concorsi, come è stato fatto negli ultimi quattro anni - spiega Maddalena Gissi, segretaria Cisl scuola - Ma è necessaria una procedura di reclutamento e stabilizzazione come avviene nella Pubblica amministrazione e in tutti contesti lavorativi come chiede la Corte di Giustizia europea"