Scuola, Azzolina: "Ingressi per fasce d'età e nuovi banchi singoli"

"Gli ingressi scaglionati servono ad evitare il sovraffollamento non solo davanti alle scuole, ma anche sui mezzi di trasporto. Ci organizzeremo cercando di evitare il più possibile i disagi e lavorando per fasce d'età". La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, in un'intervista al Messaggero, torna sul piano per la scuola per il prossimo anno scolastico, che partirà il 14 settembre, dopo il lungo stop alla presenza in aula per il coronavirus (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). "Ci sono tre cose da fare per garantire il distanziamento e le faremo: migliorare e recuperare spazio dentro agli istituti, individuare nuovi locali fuori da scuola, avere più docenti e personale Ata", rileva Azzolina. La ministra si sofferma anche sugli spazi, fondamentali per garantire la sicurezza: "I banchi singoli di nuova generazione fanno guadagnare metri e garantiscono innovazione della didattica. Credo che saranno la priorità di intervento per molti istituti", prosegue la ministra. "Su acquisto e distribuzione ci darà una mano il commissario straordinario per l'emergenza".