Il ministro della Salute parla del ritorno in classe a settembre: "La riapertura degli edifici scolastici è fondamentale, ma in sicurezza". E anticipa che, se sarà necessario, gli ingressi saranno scaglionati. Mentre sui nuovi focolai in Italia avverte: indicano che "il virus non è scomparso"

Per il governo "la riapertura delle scuole è fondamentale. Ma in piena sicurezza", monitorando costantemente il quadro epidemiologico (LO SPECIALE SULLA SCUOLA). A dirlo è il ministro della Salute Roberto Speranza in un'intervista al Messaggero. Poi, sull’uso della mascherina in aula, chiarisce: oggi "è in vigore un Dpcm che prevede l'uso delle mascherine nei luoghi al chiuso aperti al pubblico. Dai 6 anni in su. Due settimane prima dell'inizio delle lezioni valuteremo la situazione con il Cts" e "potremmo pensare anche a provvedimenti differenti da regione a regione” (CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).