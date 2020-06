Il futuro della globalizzazione sarà il tema della decima e ultima puntata di "Idee per il dopo", l’approfondimento di Sky TG24 che prova a comprendere come cambieranno nel profondo la nostra vita e la nostra società dopo la crisi del Covid-19 . Il programma, condotto dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis, avrà anche in questa puntata ospiti d’eccezione e andrà in onda martedì 30 giugno alle 20.20. "Idee per il dopo", oltre che in diretta su Sky TG24, sarà disponibile anche sul sito SkyTg24.it e On Demand.

Tra economia, geopolitica e innovazione

La tavola rotonda si concentrerà nello specifico sulla globalizzazione che, in questi mesi, è stata uno dei fattori principali dall’accelerazione della pandemia ma che potrà essere allo stesso tempo il rimedio per uscire prima dalla crisi, sia quella sanitaria sia quella economica. Il futuro del mondo globale tocca infatti aziende e Paesi, riguarda l’economia, la geopolitica, la scienza e anche l’innovazione. Per analizzare a fondo questi scenari in studio con Giuseppe De Bellis ci saranno Claudio Descalzi, Amministratore Delegato Eni, Alessandro Profumo, Amministratore Delegato Leonardo, e Giuseppe Soda, Dean SDA Bocconi School of Management.

Immaginare il futuro

Giunto all’ultima puntata, "Idee per il dopo" è stata una tavola rotonda virtuale per riflettere e immaginare insieme che cosa accadrà al mondo dopo il Coronavirus. Una sfida decisiva che De Bellis ha affrontato insieme a pensatori, filosofi, scienziati, sociologi, antropologi, architetti, economisti e imprenditori, collegati insieme da tutto il mondo in uno studio dalla scenografia spettacolare e immersiva.