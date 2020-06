Sicurezza stradale, ispezione su 8 tunnel italiani: "In 7 poco sicuri"

Secondo l’Adac, l’Automobile club tedesca, soltanto una galleria tra quelle controllate risponderebbe "in parte" agli standard di sicurezza europei, tutte le altre sono risultate "manchevoli". Verificate anche strutture in Austria e Croazia, giudicate positivamente

L'Adac, l'automobile club tedesca, lancia l'allarme sulla sicurezza dei tunnel italiani: nel corso di un'ispezione su otto gallerie, sette sono risultate "manchevoli" sul piano della sicurezza. Secondo quanto comunicato dall’associazione tedesca, solo una galleria autostradale (nello specifico l’Allocco, nel Bolognese) risponde "in parte" agli standard di sicurezza europei. Bocciati invece i tunnel Les Cretes (Val d’Aosta), Tarvisio (Friuli Venezia Giulia), Fornaci, Giovi e Castelletto (Liguria), Banzole e Roccaccia (Emilia Romagna).

Tunnel di Croazia e Austria promossi

L'Adac ha ispezionato complessivamente 16 tunnel: in Italia, in Croazia e in Austria. Tutte le gallerie austriache hanno superato il test e anche quelle croate sono complessivamente "solide", anche se una delle tre sottoposte al controllo non rispetta i criteri europei.