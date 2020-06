Maltempo, allerta meteo gialla in 7 regioni del Centro-Nord

L’avviso è stato diramato per Veneto, Marche, Umbria, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Intanto Coldiretti conta danni per milioni di euro a causa di eventi meteorologici estremi, in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno

Nell’ultima domenica di primavera, prima dell’inizio dell’estate, gran parte dell’Italia deve fare i conti col maltempo. Anche oggi sono previsti temporali, grandinate e vento forte. Un avviso di allerta gialla è stato diramato in sette regioni del Nord e del Centro: Veneto, Marche, Umbria, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Intanto, Coldiretti conta perdite per milioni di euro nelle campagne, a causa di eventi di maltempo estremi che sono stati il doppio dello stesso periodo dello scorso anno ( METEO - LE PREVISIONI DEL 14 GIUGNO )

Maltempo in Toscana

Già ieri, alcune zone sono state colpite da violente piogge e raffiche di vento. A Firenze, secondo quanto reso noto dalla polizia municipale, diversi rami si sono staccati dagli alberi. Intervento dei vigili anche in alta Valdera, nel Pisano, a causa di un violento temporale con forte vento che si è abbattuto sulla zona. Il comune più colpito è quello di Pontedera, dove si segnalano alberi e rami pericolanti. Non risultano persone coinvolte. Qualche disagio alla circolazione per la forte pioggia accompagnata da vento anche in Versilia.

Maltempo nel Modenese

Danni da maltempo anche in provincia di Modena per un temporale che si è verificato intorno alle 17. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco: diversi gli alberi e i rami che sono caduti a causa del vento. In particolare i danni maggiori sono stati rilevati nella frazione di Magreta, dove il vento ha sollevato la copertura di un'abitazione. A Modena problemi nel sottopasso della tangenziale in via Emilia Est per un allagamento.

Maltempo in Liguria



Sono 25 le persone rimaste isolate nella frazione Castagnabanca, a Pietra Ligure al confine con Loano, nel savonese, a causa di una frana che ha interrotto la strada comunale, unica via di collegamento con le abitazioni. L'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e la sala operativa della Protezione civile sono in costante contatto con il sindaco Luigi De Vincenzi, con i tecnici e la ditta che sta intervenendo sul posto.



Coldiretti: “Perdite per milioni di euro nelle campagne”



Coldiretti lancia l’allarme per i danni provocati dal maltempo. Si contano perdite per milioni di euro nelle campagne in un giugno segnato lungo la Penisola fino ad ora da ben 88 eventi estremi tra violenti nubifragi, grandine di grande dimensioni e bufere di vento, più del doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+104%). E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti in riferimento all'ultima allerta meteo della protezione civile, secondo elaborazioni su dati dell'European Severe Weather Database (ESWD).