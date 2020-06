Meteo, le previsioni di domenica 14 giugno. VIDEO

Le piogge e i temporali che hanno interessato sabato il Nord si sposteranno anche sulle regioni centrali, lasciando solo il Sud ancora protetto dall’alta pressione. Le temperature – nonostante l’instabilità – non subiranno grandi scossoni e si manterranno su valori alti e nella media del periodo. Caldo in Puglia e Sicilia con punte di 32 gradi

Giugno non ha la fama di essere un mese particolarmente piovoso ma quest’anno, dopo un mese di maggio eccezionalmente siccitoso, ha messo in campo una lunga fase di instabilità. Una serie di perturbazioni stanno attraversando da Nord a Sud la nostra Penisola e, in qualche caso, scaricano quantitativi di pioggia molto elevati. I temporali sono spesso accompagnati da grandine. Dalle prime ore di domenica 14 giugno, piogge e rovesci saranno possibili su Liguria, Emilia Romagna e Veneto, ma in generale al Nord si assisterà ad un miglioramento. Il maltempo si sposterà sulle regioni centrali e la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per Marche e Umbria. Più protetto il Sud con sole e clima qusi estivo.

Le previsioni al Nord

Piogge e temporali sui monti del Triveneto con possibilità di sconfinamento nelle adiacenti pianure. Tempo in peggioramento anche sull’Emilia Romagna e parte della Lombardia. Altrove più soleggiato ma in un contesto estremamente variabile. Temperature massime comprese tra 22 e 25 gradi.

Le previsioni al Centro

Domenica perturbata sulle regioni centrali. Temporali sono attesi su Toscana, Umbria e Marche, qualche pioggia fino al Lazio. Situazione migliore sul basso Adriatico. Temperature nella norma con valori massimi fino a 25-26 gradi (più fresco dove piovoso).

Le previsioni al Sud

Sarà una giornata dai connotati quasi estivi, con tanto sole salvo annuvolamenti più consistenti nell’entroterra campano e sulla Puglia garganica. Temperature in aumento con punte di 32 gradi in Puglia e Sicilia.