Fase 3, a Bergamo un’ordinanza vieta la vendita di bevande da asporto

A Bergamo è stata firmata oggi un'ordinanza che vieterà la vendita di bevande d'asporto in città, dalla prossima settimana. Un provvedimento che mira a evitare - spiega il Comune in una nota - soprattutto tra i più giovani, assembramenti e comportamenti legati della movida, in modo da evitare un nuova ondata di contagi da coronavirus, in una città già colpita molto duramente dalla pandemia in questi mesi.