Coronavirus, le regole sulla sicurezza nei cantieri edili

Le indicazioni sono contenute nel Protocollo congiunto siglato dal Mit, dalle parti sociali e da Rfi e Anas. Accesso ai cantieri, sanificazione, dispositivi di protezione individuale, distanziamento e riorganizzazione di spazi e turnazioni: ecco come si lavora in questa fase di convivenza con il virus

Con l’avvio della fase 2, quella della convivenza con il coronavirus (LO SPECIALE), sono ripartiti anche i cantieri pubblici e privati. I primi a riprendere i lavori sono stati i cantieri nelle carceri, nelle scuole, negli alloggi pubblici e quelli che rientrano nel piano sul dissesto idrogeologico, il 27 aprile, e dal 4 maggio tutti gli altri, pubblici e privati, dopo una fase di preparazione durata una settimana, come stabilito dal Dpcm del 26 aprile sulla fase 2. Con la ripresa dei lavori i cantieri devono rispettare il nuovo Protocollo di regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri, siglato tra il governo e Anci, Upi (Unione delle province italiane), Anas, Rfi, Ance (Associazione nazionale cooperative edili), Alleanza delle Cooperative, e i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Le imprese devono poi attenersi a quanto previsto, in maniera più generale, dal protocollo condiviso sulle regole da rispettare negli ambienti di lavoro, siglato il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali. Le misure sono valide per i titolari del cantiere e si estendono a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti sul luogo di lavoro. Ecco come si lavora nei cantieri in questa fase di convivenza con il coronavirus.

Sospensione lavori se mancano i Dpi approfondimento Lavoro, ministra Catalfo: "Cig fino a dicembre, attiviamo fondi Sure" Le imprese dovranno fornire, oltre al gel disinfettante, le mascherine - obbligatorie se è impossibile rispettare la distanza di sicurezza - e altri dispositivi di protezione individuale (dpi) come guanti, occhiali, tute, cuffie. In mancanza di dpi i lavori dovranno essere sospesi, per il tempo strettamente necessario a reperire questi dispositivi. L’accesso ai cantieri Tra le misure previste dal protocollo, quella della misurazione della temperatura prima dell'accesso al cantiere: l’ingresso non sarà consentito con più di 37,5 gradi. Per l’accesso devono poi essere rispettate tutte le raccomandazioni di carattere generale per il contenimento del contagio: mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, utilizzare gli strumenti di protezione individuale se il luogo di lavoro non consente di rispettare la distanza e mantenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. Cosa succede in caso di un lavoratore con sintomi nel cantiere Nel caso in cui una persona presente nel cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5 gradi e sintomi di infezione respiratoria, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere. La persona in questione dovrà essere isolata in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. Il datore di lavoro inoltre deve collaborare con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone.

Pulizia e igiene nel cantiere approfondimento Coronavirus Fase 3, Fs: di notte solo cabine esclusive e da soli Inoltre, il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo. Nelle procedure di sanificazione e igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi. Spazi comuni, mense e spogliatoi Nei cantieri va poi contingentato l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi. Nei locali deve essere prevista una ventilazione continua, e il tempo di sosta in questi spazi deve essere ridotto, fermo restando il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano. Riorganizzazione spazi e turnazioni per favorire il distanziamento Per favorire il rispetto del distanziamento sociale, le imprese possono rimodulare gli spazi di lavoro e ridefinire le turnazioni, stabilendo anche orari differenziati riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro, e prevenendo assembramenti in entrata e in uscita grazie alla flessibilità degli orari.