Coronavirus Fase 3, Fs: di notte solo cabine esclusive e da soli

Distanziamento sociale garantito, vagoni igienizzati dopo ogni viaggio e per chi viaggia di notte cabine esclusive e da soli. Il nuovo servizio cuccetta, infatti, consente di riservare l'intera cabina anche per un numero di posti inferiore rispetto alla capienza massima. Sono alcune delle novità introdotte dal Gruppo Fs News sugli Intercity Notte per far fronte al nuovo presente di convivenza con il Coronavirus. ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I NUMERI DELL'ITALIA: GRAFICHE - LO SPECIALE ).

Sanificazione dei vagoni

Tutte le cabine degli Intercity Notte vengono pulite, igienizzate e sanificate dopo ogni viaggio: i kit biancheria, composti da cuscino con federa, lenzuola di cotone e coperta, sono sottoposti a lavaggi e disinfezioni e sigillate per un uso individuale. I processi di lavaggio, disinfezione ed essiccazione adottati sono tutti certificati in in base alle norme e agli standard internazionali di qualità.

Come cambia l'uso delle cuccette

I vagoni letto e le cuccette diventano dunque acquistabili unicamente per intero e ad uso esclusivo del viaggiatore che vorra' usufruirne. Per il servizio cuccetta, in particolare, il nuovo sistema di vendita in vigore consente di riservare l'intera cabina anche per un numero di posti inferiore rispetto alla capienza massima.