Anm, Giunta a rischio scioglimento dopo le dimissioni dei vertici

Passo indietro, dopo la pubblicazione di intercettazioni di chat e conversazioni e una riunione durata circa 9 ore, dei rappresentanti di Area e Unicost, il presidente Luca Poniz e il segretario Giuliano Caputo. La vicenda è legata all’inchiesta che ha travolto l'ex presidente dell'Anm Luca Palamara

La Giunta dell'Associazione nazionale magistrati rischia lo scioglimento. Dopo la pubblicazione delle ultime intercettazioni nell'ambito dell'inchiesta che ha travolto l'ex presidente dell'Anm Luca Palamara, si sono dimessi i rappresentanti in Giunta di Area e Unicost, il presidente Luca Poniz e il segretario Giuliano Caputo. Una decisione arrivata dopo una riunione durata circa nove ore. All'interno della Giunta rimane solo la corrente di Autonomia e Indipendenza. Oggi i gruppi valuteranno come muoversi. Domani, invece, è in programma il consiglio del Comitato direttivo centrale (I LEGALI DI PALAMARA: CADUTE LE ACCUSE PIÙ GRAVI).

Le dimissioni dopo la pubblicazione di intercettazioni approfondimento Scandalo Csm: tutte le tappe dal caso Palamara Tutto è partito con il trojan iniettato nel cellulare dell'ex presidente dell'Anm Palamara, rinviato a processo a Perugia dopo la tempesta che ha travolto il Csm per il risiko delle nomine nelle Procure decise in camere d'albergo. Ad andare in frantumi è l'attuale dirigenza della magistratura associata, da poco in carica dopo lo tsunami giudiziario. A dimettersi sono stati il presidente Luca Poniz di Area, la corrente progressista delle toghe che era uscita “bene” dalla tempesta, e il segretario Giuliano Caputo di Unicost, la corrente più affondata perché dominata dal “ras” Palamara. Entrambi hanno fatto un passo indietro dopo la pubblicazione di intercettazioni di chat e conversazioni.