Nel primo weekend di riapertura delle spiagge sono tante le persone che, in varie città italiane, sono tornate a popolare i litorali italiani. A Rimini per esempio (nella foto la spiaggia di Cesenatico), in tanti hanno raggiunto il lungomare e la spiaggia, dove però non ci sono ancora ombrelloni e sdraio a causa del ritardo nei lavori degli stabilimenti

