12/15 ©Ansa

Per gli spettacoli dal vivo o la riapertura dei cinema deve essere rispettato il distanziamento sociale, sia frontale che laterale, tranne per i nuclei familiari; se possibile, accesso con prenotazione; obbligo di mascherina. Per spettacoli al chiuso, il numero massimo è di 200 persone, per quelli all'aperto 1000 persone