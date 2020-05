1/11 ©Getty

Dalle prenotazioni solo su appuntamento al nuovo sistema di smaltimento dei rifiuti: sono tante le novità per i dentisti nella fase 2 dell'emergenza coronavirus. Le regole sono state stabilite per garantire il massimo della sicurezza a professionisti e pazienti, che adesso possono recarsi in studio non soltanto per le emergenze

