Coronavirus, morti nelle Rsa di Genova: indagati direttori sanitari

In queste residenze per anziani, spiega la Procura, “nel periodo febbraio - aprile, è stata registrata una mortalità di gran lunga superiore alla media delle annualità precedenti, nello stesso arco temporale"

Continua il lavoro dei pm per stabilire se ci siano responsabilità sulle morti per Covid di pazienti ricoverati nelle case di cura per anziani. Dopo il caso del Pio Albergo Trivulzio di Milano (GLI AGGIORNAMENTI), arrivano i primi indagati a Genova. L’ipotesi di reato è epidemia colposa.