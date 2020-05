Meteo, le previsioni di lunedì 18 maggio. VIDEO

E’ un mese di maggio caratterizzato da grande variabilità ed eccessi meteo: da una parte temperature record e caldo africano, dall’altra violenti temporali e nubifragi. L’alta pressione tenterà di prendersi la scena su tutto il Paese ma faticherà ancora per qualche giorno. Saranno ancora frequenti i rovesci, da mercoledì la situazione migliorerà con clima dai connotati quasi estivi

Un nuovo vortice mediterraneo, in formazione sul Tirreno, porterà tempo instabile e piovoso, dapprima sulla Sardegna e successivamente anche sulle zone interne delle regioni centro meridionali. Il Nord, questa volta sarà solo lambito dal maltempo con nuvolosità (e qualche breve piovasco) sulla Liguria e l’Emilia Romagna. Temporali più probabili e insistenti sulle Alpi e Prealpi. La localizzazione dei fenomeni sarà piuttosto discontinua e imprevedibile: in qualche caso le piogge potranno essere di forte intensità e non si escludono locali nubifragi.

Le previsioni al Nord

Giornata nel complesso buona, a tratti soleggiata o poco nuvolosa. Rovesci in montagna e nelle aree collinari. Temperature in rialzo con valori massimi compresi tra 24 e 28 gradi. (25 gradi previsti a Milano e Torino)

Le previsioni al Centro

Marcata instabilità sulla Sardegna, specie sui settori orientali dell’isola. Altrove sole alternato a nuvolosità e qualche pioggia sui rilievi. Temporali in Appennino dal versante tirrenico in spostamento verso Umbria e Marche. Valori massimi in aumento con punte di 28 gradi a Firenze e Roma, 26 a Perugia.

Le previsioni al Sud

Tempo ancora asciutto e in prevalenza stabile, senza scossoni. Il cielo non sempre sarà sereno a causa di stratificazioni medio alte a volte anche compatte. Temperature stazionarie su valori molto elevati e compresi tra 28 e 33 gradi.