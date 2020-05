2/5

L’uomo, di 66 anni, è rimasto intrappolato nell'abitacolo mentre si recava a lavoro. Intorno alle 4, sono stati gli uomini della "Adriatica bis" del Commissariato Greco Turro, mentre si trovavano in perlustrazione, a sentire le richieste d'aiuto dell'uomo e a entrare in azione per salvarlo