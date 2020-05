Meteo, le previsioni di martedì 12 maggio

Martedì 12 maggio sarà una giornata di cieli coperti in gran parte del Paese. Piogge e temporali si concentreranno soprattutto al Nord, instabile anche il Centro, poche nubi e sole al Sud. Le temperature rimarranno complessivamente stabili, con massime comprese tra i 21 e i 27 gradi. Mari generalmente mossi e venti moderati (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Nubi e pioggia al Nord. Dal mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con precipitazioni locali che si concentreranno soprattutto su Liguria e Friuli Venezia Giulia, più asciutto altrove. Tempo instabile su tutti i settori nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi. Ancora piogge sparse in serata, in particolar modo su Alpi e Prealpi. Temperature stabili, con massime comprese tra i 21 e i 26 gradi. Venti moderati o forti Sud Ovest e mari da mossi a molto mossi. Pioggia a Milano e Torino, con temperature di 22 e 18 gradi.

Le previsioni al Centro

Instabilità al Centro. In mattinata nuvolosità di passaggio su gran parte delle regioni e deboli piogge in Toscana, Umbria e Marche. Nel pomeriggio sono previste altre piogge e temporali locali su Marche, Umbria e Toscana, sereno o poco nuvoloso altrove. La sera le condizioni andranno migliorando su tutta l’area, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature stabili, con massime comprese tra i 22 e i 27 gradi. Venti deboli o moderati da Sud e mari da mossi a molto mossi. Parzialmente nuvoloso e 25 gradi a Roma, pioggia e 23 gradi a Firenze.

Le previsioni al Sud

Parzialmente nuvoloso al Sud. Al mattino nubi sulle coste tirreniche ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio previste condizioni stabili e cieli per lo più sereni. Anche in serata cieli sereni o poco nuvoloso e tempo asciutto. Temperature in lieve calo, con massime comprese tra i 21 e i 26 gradi. Venti moderati da Sud e mari da mossi a molto mossi. Sole e 24 gradi a Napoli e Palermo.