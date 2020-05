Nessun assalto, ma a Milano gli spazi verdi - grazie anche alla giornata di sole - si sono riempiti di persone, in bici o a piedi. Quasi tutte indossano le mascherine. Tante le famiglie. Cerchi rossi nei prati per indicare dove sedersi. Code ordinate davanti alle pasticcerie e ai fiorai per la Festa della mamma