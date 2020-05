Coronavirus, Zaia: "Mattarella consideri onorificenza a Vo'"

"Mi piacerebbe che il Capo dello Stato valutasse la concessione di un'onorificenza a Vo' Euganeo, che sta dimostrando una grandissima coscienza civica e ci sta facendo fare una grandissima figura a livello internazionale, con bambini che si mettono in fila per i prelievi del sangue". Lo scrive su Facebook il presidente del veneto Luca Zaia, pubblicando un video dell'Us Colli Euganei, i cui piccoli calciatori annunciano l'intenzione di sottoporsi al tampone. (SPECIALE CORONAVIRUS - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

Fase 2, la nuova ordinanza

La Regione Veneto da qualche giorno ha di fatto avviato la Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Nuove misure per il ritiro del cibo d'asporto, i cantieri che non possono avere la mensa aziendale, l'accesso in imprese e magazzini per le sanificazioni, l'addestramento degli animali: sono alcuni dei punti inseriti nella nuova ordinanza firmata dal governatore Zaia, valida fino al 17 maggio. Tra i punti di rilievo, la possibilità per i cantieri che non hanno mensa aziendale di potersi servire per il pranzo in ristoranti vicini, previa convenzione, in modalità da asporto e garantendo le misure di sicurezza per la consegna. Un altro punto consente l'accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione. Il ritiro del cibo da asporto presso take away, alimentari, pasticcerie potrà avvenire anche senza prenotazione telefonica o on line (in linea con il Dpcm). Infine è consentito anche l'allenamento e l'addestramento degli animali negli specifici centri.