Coronavirus Italia, le immagini di Pisa in lockdown. VIDEO

Da piazza dei Miracoli ai Lungarni, dalle mura della città al parco naturale di San Rossore. Si chiama “I love Pisa (in lockdown)” il video postato sui canali Social del Comune di Pisa. Realizzato con le immagini di Massimo Boi e la regia di Tommaso Casigliani, ci regala una visuale insolita della celeberrima città toscana in lockdown (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE CORONAVIRUS - GRAFICHE).

Le immagini della città da un drone

Con il drone del Comune sono state realizzate immagini di piazza dei Miracoli, l’asse cittadino da Corso Italia a Borgo, piazza Santa Caterina, i Lungarni, il Giardino Scotto, le Mura, piazza San Paolo a Ripa d’Arno, nella loro bellezza senza nemmeno una persona, a causa del lockdown. Il viaggio prosegue poi sul Litorale, con immagini del Parco naturale di San Rossore e del litorale. Colpiscono poi le immagini dell’aeroporto Galilei e della stazione centrale completamente deserte, normalmente trafficate ogni giorno da migliaia di turisti e pendolari.

Il commento del sindaco Conti

“Abbiamo realizzato questo video – dice il sindaco di Pisa Michele Conti - in cui si vedono i luoghi della città completamente deserti come mai prima d’ora era accaduto. Per quanto ancora dobbiamo vedere piazza dei Miracoli e il nostro litorale senza turisti, l'aeroporto senza passeggeri in arrivo o partenza o la stazione centrale senza pendolari? Il Governo si decida e aiuti i territori a ripartire! Intanto godiamoci le immagini della nostra Pisa, sempre bellissima, che si farà trovare pronta ad accogliere turisti non appena sarà possibile” (LE TAPPE DELL'EPIDEMIA - LE FOTO SIMBOLO - CALENDARIO DELLE RIAPERTURE).