I decessi sono in totale 27.359. Sono 93 le persone in meno in terapia intensiva. I guariti in più sono 2.317, il totale è 68.941. I tamponi eseguiti sono 57.272 in più, in totale 1.846.934. Le persone testate, al netto di quanti tamponi abbiano fatto, sono 1.274.871

In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 201.505. Di questi, 105.205 sono i contagiati attuali (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - GRAFICHE - COSA CAMBIA CON LA FASE 2 - DATE E CALENDARIO). Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.317, per un totale di 68.941. Il totale delle vittime è di 27.359, 382 in più. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.863, 93 in meno rispetto a ieri. Il dato è in calo per il ventiquattresimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 19.723 sono poi ricoverati con sintomi – 630 in meno rispetto a ieri - e 83.619 sono in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 57.272 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.846.934. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti "in uscita", ovvero le persone che dopo la malattia o l'isolamento domiciliare vengono sottoposti a uno o più tamponi prima di poter essere definiti "guariti". Sono invece 1.274.871 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto, 37.554 in più rispetto a ieri. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio.

I dati regione per regione

Dai dati della Protezione civile emerge che le persone attualmente positive sono:

35.744 i malati in Lombardia

12.003 in Emilia-Romagna

15.506 in Piemonte

8.601 in Veneto

5.896 in Toscana

3.571 in Liguria

3.334 nelle Marche

4.562 nel Lazio

2.802 in Campania

1.565 nella Provincia di Trento

2.919 in Puglia

1.239 in Friuli Venezia Giulia

2.143 in Sicilia

1.990 in Abruzzo

910 nella provincia di Bolzano

275 in Umbria

772 in Sardegna

764 in Calabria

209 in Valle d'Aosta

205 in Basilicata

195 in Molise.



Le vittime

Quanto alle vittime, se ne registrano:

13.575 in Lombardia

3.472 in Emilia-Romagna

2.936 in Piemonte

1.408 in Veneto

811 in Toscana

1.141 in Liguria

893 nelle Marche

414 nel Lazio

358 in Campania

412 nella provincia di Trento

407 in Puglia

278 in Friuli Venezia Giulia

232 in Sicilia

310 in Abruzzo

272 nella provincia di Bolzano

65 in Umbria

109 in Sardegna

85 in Calabria

135 in Valle d'Aosta

25 in Basilicata

21 in Molise.