Sequestrata una casa di cura a Reggio Calabria e denunciato il legale rappresentante per irregolarità nell'assistenza degli anziani e per mancanza delle necessarie autorizzazioni. I carabinieri hanno riscontrato gravi carenze strutturali ed organizzative, a cominciare dal mancato rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, tali da costituire un potenziale pericolo per le persone che vi soggiornavano, specie alla luce dell’emergenza coronavirus. (GLI AGGIORNAMENTI - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE - LE IPOTESI PER LA FASE DUE - LA APP "IMMUNI").

I 30 anziani ospiti verranno trasferiti

Il decreto di sequestro preventivo è stato disposto - si legge in una nota sul sito del ministero della Salute - perché la struttura era "priva dei prescritti requisiti funzionali e tecnico-organizzativi". L'amministratore della società che gestisce la struttura è stato deferito all'Autorità giudiziaria e risponderà del reato di abbandono di persone incapaci. Il valore della struttura chiusa ammonta a circa 2 milioni di euro. I 30 anziani ospiti, tutti non autosufficienti e risultati negativi al Covid-19 in seguito all'esame mediante tampone, saranno trasferiti in altre strutture idonee.

Si chiede la sospensione di altre 5 strutture

I carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) e del Comando provinciale di Reggio Calabria, hanno eseguito inoltre ispezioni all'interno di Residenze Sanitarie Assistite (Rsa), Case di Risposo - Comunità Alloggio e Case famiglia, a Reggio Calabria e in Provincia. I militari dell'Arma hanno proposto la sospensione di cinque strutture sprovviste della documentazione prevista e non censite dalle autorità amministrative, nonché diffidato 13 analoghe attività al ripristino dei requisiti "strutturali organizzativi e funzionali".

Data ultima modifica 18 aprile 2020 ore 10:22