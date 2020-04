Coronavirus, Notre Dame: lavori fermi ad un anno dall’incendio. Macron: "Pronta in 5 anni"

Il cantiere è in attesa per via della crisi sanitaria dovuta alla pandemia. Era stato interrotto dal 16 marzo per evitare rischi agli operai. Tuttavia il restauro vero e proprio della chiesa non è ancora cominciato ma il presidente rassicura sui tempi. GLI AGGIORNAMENTI