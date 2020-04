Altri quattro medici contagiati dal coronavirus sono morti in Italia, portando così il totale dei decessi tra i camici bianchi a 100 (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Tutti e quattro gli ultimi deceduti erano medici di famiglia. Il dato è aggiornato quotidianamente dalla Federazione degli ordini dei medici (Fnomceo), che riporta nel suo portale listato a lutto l'elenco dei colleghi deceduti. L’ultima vittima è un medico di medicina generale di Mira, nel Veneziano. Nel conteggio sono inclusi medici in attività pensionati, richiamati al lavoro o che prestavano assistenza. In totale, stando ai dati aggiornati a ieri dell'Istituto superiore di sanità, sono 13.522 gli operatori sanitari contagiati finora dall'inizio della pandemia in Italia. Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi. LIVE LIVE