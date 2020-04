Stop allo sbarco di migranti sulle navi di soccorso, i porti italiani al momento non sono più sicuri a causa dell'emergenza coronavirus. È quanto prevede la stretta contenuta in un decreto firmato dai ministri di Trasporti, Esteri, Interni e Salute. I porti italiani - spiega il decreto - "non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di 'Place of safety' ('luogo sicuro') in virtù di quanto previsto dalla convenzione di Amburgo sul salvataggio marittimo" per i soccorsi effettuati da navi con bandiera straniera al di fuori dell'area Sar italiana. Il decreto è valido per "l'intero periodo dell'emergenza" (GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS - LO SPECIALE).

Ripresi sbarchi autonomi, emergenza a Lampedusa

Sul fronte migranti è emergenza a Lampedusa dove sono ripresi gli sbarchi autonomi e l'isola si trova in difficoltà per l'accoglienza. Circa 120 sono arrivati la scorsa notte in due diversi sbarchi, a cui si aggiungono altri 46 che erano sbarcati lunedì e che sono stati trasferiti in quarantena nell'hotspot. Questa mattina una sessantina di lampedusani hanno protestato davanti al comune contro il sindaco Salvatore Martello per i nuovi arrivi di migranti. La compagnia marittima che gestisce il servizio di collegamento con Porto Empedocle (Ag) ha imbarcato - perché deve rispettare le norme previste per il contenimento del Coronavirus - solo 50 migranti che giungeranno in serata a Porto Empedocle. Per gli altri, non c'è al momento una soluzione d'accoglienza.