Altri 50 immigrati, dopo i 67 che ieri avevano chiesto aiuto ad Alarm Phone, sono sbarcati oggi a Lampedusa sulla spiaggia della Guitgia. Sul molo Favarolo, dove anche i nuovi arrivati sono stati portati, questa mattina erano presenti più di 110 persone. Impossibile il loro trasferimento all'hotspot di contrada Imbriacola dove si trovano in quarantena i 46 migranti arrivati lunedì, e così sono state avviate le procedure per trasportare le persone fuori dall'isola. La compagnia marittima che gestisce il servizio di collegamento con Porto Empedocle ha imbarcato, nel rispetto delle norme previste per il contenimento del Coronavirus, 50 migranti che giungeranno in serata a Porto Empedocle. Per gli altri, circa 60, non c'è al momento una soluzione d'accoglienza.

Le proteste sull'isola

Una sessantina di lampedusani, fra i quali alcuni pescatori, sono scesi in strada e hanno protestato davanti al Comune di Lampedusa contro il sindaco Salvatore Martello per l'arrivo dei migranti. "Noi siamo in quarantena e loro vanno passeggiando. Non deve venire nessuno su quest'isola, nessuno" hanno urlato. Ieri tre dei 46 migranti sbarcati lunedì, e posti con ordinanza del sindaco in quarantena, sono riusciti ad allontanarsi dall'hotspot e sono stati sorpresi dopo che erano riusciti ad arrivare in via Roma. Il sindaco Martello sta cercando di far luce su quanto accaduto all'hotspot.