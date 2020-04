La famiglia Della Valle, anche a nome dei propri dipendenti, ha donato la somma di 5 milioni di euro da destinare ai familiari del personale sanitario che ha perso la vita nella lotta al Covid-19. "Il loro altruismo e il loro coraggio saranno per sempre un esempio per tutti noi" si legge in una nota, che così prosegue: "l’amministrazione del fondo sarà affidata alla Protezione Civile, che ringraziamo per l’immenso lavoro che svolge tutti i giorni nella lotta al virus".

Un fondo nuovo

Il fondo si chiamerà “Sempre con Voi” e chiunque vorrà, potrà contribuire tramite il conto aperto dalla Protezione Civile: IBAN IT66 J030 6905 0201 0000 0066 432. Meno di una settimana fa, Diego e Andrea Della Valle, rispettivamente presidente e vice presidente di Tod's, hanno deciso di rinunciare ai compensi che erano stati già deliberati in loro favore per l’esercizio 2020.

La rinuncia ai compensi

La decisione è stata presa durante la riunione del cda, tenutasi con procedura di urgenza per deliberare di posticipare la data dell'assemblea ordinaria dei soci. Originariamente prevista per il 22 aprile in prima convocazione e il 29 maggio in seconda convocazione, è stata rinviata al prossimo 3 giugno in prima convocazione e, occorrendo, al 26 giugno in seconda convocazione, con l'obiettivo di rendere possibile la presenza fisica dei soci. Considerando il progressivo peggioramento dello scenario globale dell’epidemia da covid-19, inoltre, il consiglio di amministrazione del gruppo luxury ha deciso di non distribuire alcun dividendo sui profitti dell'esercizio fiscale 2019. È stata confermata la destinazione dell’1% dell’utile netto consolidato a iniziative di solidarietà, mentre l’utile dell'esercizio 2019 sarà, per il resto, interamente destinato a riserva.