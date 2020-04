Anche la Toscana va verso un’ordinanza che renderà obbligatorio l'uso delle mascherine all’esterno delle abitazioni, ma solo quando ogni Comune avrà terminato la distribuzione dei dispositivi di protezione per l'emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). A farlo sapere, con un post su Facebook, è il presidente della Regione, Enrico Rossi. "Abbiamo deciso di distribuire tramite i comuni 10 milioni di mascherine gratuitamente ai cittadini della Toscana - spiega - si tratta quasi di tre mascherine a testa" (IL CONTAGIO IN ITALIA - LE GRAFICHE) .

In Toscana 10 milioni di mascherine e 200mila test

Le mascherine verrano date ai Comuni della Toscana chiedendo che siano consegnate quanto più possibile casa per casa, anche avvalendosi dell'aiuto dei volontari. Ieri, sempre da Facebook, il presidente Rossi aveva annunciato l’arrivo dei 10 milioni di mascherine per i cittadini toscani, insieme a 200mila kit sierologici per estendere ulteriormente lo screening della popolazione. “Abbiamo deciso di realizzare una campagna di prevenzione primaria”, ha spiegato, “consegnando 10 milioni di mascherine FFp1, testate come idonee dall'Università di Firenze ed equivalenti a quelle chirurgiche, a tutti i lavoratori e i cittadini toscani tramite i Comuni”.

La distribuzione delle mascherine

Le mascherine saranno distribuite in base alla popolazione e al numero dei contagiati rilevati in ogni provincia. "La distribuzione avverrà a discrezione dei sindaci, tenendo conto dei servizi essenziali e delle categorie che sono al lavoro". "Ovviamente - ha poi aggiunto il presidente - continuerà parallelamente la distribuzione di questi dispositivi agli ospedali e ai servizi del territorio che consiste stabilmente in 400mila pezzi al giorno".

Nardella: "Condivido decisione di Rossi"

A favore della nuova ordinanza per l'obbligatorietà delle mascherine, anche il sindaco di Firenze Dario Nardella che, in un videomessaggio su Fb, ha spiegato: con l'intensificarsi dei controlli "sempre più persone si comportano secondo le regole ma bisogna andare avanti in questa direzione", per questo "condivido la decisione" del presidente Rossi.