Via libera ai test molecolari veloci, cioè ai tamponi rapidi, che si basano sulla rilevazione dei geni virali nelle secrezioni respiratorie. Inoltre, nelle aree di alta trasmissione del Covid-19, si potranno utilizzare laboratori mobili o "drive-in clinics”, prendendo campioni attraverso il finestrino aperto dell'automobile del paziente. A stabilirlo è la nuova circolare del ministero della Salute che fa chiarezza anche sulle categorie da sottoporre ai test per il coronavirus: pazienti ospedalizzati, operatori sanitari esposti a maggior rischio, soggetti fragili e persone con infezione respiratoria ricoverati nelle Rsa (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE CON I NUMERI DEI CONTAGI – LE FOTO SIMBOLO).

Sono 11 i test validati. Da test anticorpi poche evidenze

Nello specifico, sono 11 i test a tampone rapido validati dal ministero della Salute e indicati nella nuova circolare. Vengono indicate anche le aziende produttrici. Le Regioni potranno dunque approvvigionarsi di questi test, che dovranno essere processati nei laboratori indicati dalla stessa circolare ed il cui numero è stato potenziato. Dal ministero, inoltre, viene fatto sapere che i test sierologici per la rilevazione degli anticorpi coronavirus "sono molto importanti nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale", ma "come attualmente anche l'Oms raccomanda, per il loro uso nell'attività diagnostica d'infezione in atto da SARS-CoV-2, necessitano di ulteriori evidenze sulle loro performance e utilità operativa".

Controlli sui malati con infezioni respiratorie

Poi una precisazione su come agire nelle aree in cui vi è ancora una limitata trasmissione del virus. "Se si dispone di risorse sufficienti", vanno effettuati "test diagnostici in tutti i pazienti con infezione respiratoria", spiega il ministero. I tamponi non vanno comunque effettuati in assenza di prescrizione medica od ospedaliera.